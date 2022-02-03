Никаких планов по новому локдауну в России нет: Путин

Никаких планов введения локдауна в РФ из-за пандемии нет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг во время встречи с членами "Деловой России".

"Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что, тем более уж никаких локдаунов не намечается", - сообщил Путин.