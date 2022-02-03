В Национальном оборонно-исследовательском университете завершился курс ведомственной академической стажировки

В Национальном оборонно-исследовательском университете министерства обороны Армении 3 февраля состоялась церемония окончания курсов 4-го потока ведомственной академической стажировки «Военная безопасность государства».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, выпускников поздравили и вручили дипломы начальник Национального оборонно-исследовательского университета МО генерал-майор Геннадий Таварацян и председатель экзаменационной комиссии генерал-майор Погос Погосян.

Учебная программа разработана Национальным оборонно-исследовательским университетом для предоставления образования в соответствии с миссией и задачами вуза. Курс направлен на развитие у учащихся стратегического и критического мышления, а также обеспечение стратегического потенциала интеллектуальной безопасности государства.