В Азербайджане в небоевых условиях умер военнослужащий

В воинской части Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенной в городе Евлах, 3 февраля в небоевых условиях скончался военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Набатализаде Джейхун Шахин оглу. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Отмечается, что выясняются обстоятельства смерти солдата.

Это уже 9-я небоевая потеря ВС Азербайджана с начала текущего года.