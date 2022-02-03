Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

В Азербайджане в небоевых условиях умер военнослужащий

В Азербайджане в небоевых условиях умер военнослужащий

В воинской части Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенной в городе Евлах, 3 февраля в небоевых условиях скончался военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Набатализаде Джейхун Шахин оглу. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Отмечается, что выясняются обстоятельства смерти солдата.

Это уже 9-я небоевая потеря ВС Азербайджана с начала текущего года.


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