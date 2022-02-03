На Украине расширят производство беспилотников Bayraktar

Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летальных аппаратов Bayraktar на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников анонсировал, что Украина и Турция в четверг подпишут рамочное соглашение о строительстве в стране завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины", - сказал Зеленский после переговоров с турецким президентом Таипом Эрдоганом.

Эрдоган в четверг прибыл в Киев с визитом.