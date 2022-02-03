Байден заявил о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ

Американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ", — приводит слова президента Белый дом.

О том, что Силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели накануне вечером контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии, сообщил ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, она прошла успешно, никто из американских военнослужащих не пострадал.

По сведениям СМИ, спецоперация проводилась в деревне Атмех в провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией, при этом погибли не менее 12 человек. Как пишет агенство Франс Пресс со ссылкой на одного из американских чиновников, главарь террористов взорвал бомбу, которая убила его и членов его семьи, среди которых были женщины и дети.

Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши возглавил ИГ в 2019 году, после ликвидации ее главаря Абу Бакра аль-Багдади.