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Делегация во главе с министром внутренних дел Грузии посетила Мемориал жертв Геноцида армян

Делегация во главе с министром внутренних дел Грузии посетила Мемориал жертв Геноцида армян

Находящаяся в Армении с рабочим визитом делегация во главе с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури 3 февраля в сопровождении начальника полиции Армении Ваге Казаряна и членов Коллегии полиции посетила Мемориал жертв Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, присутствующие возложили цветы и почтили память жертв Геноцида армян.

Делегация во главе с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури также посетила Музей-институт Геноцида армян. Гости ознакомились с постоянными и временными экспозициями музея.

В этот же день делегация во главе с Вахтангом Гомелаури посетила полицейские войска. Делегации были представлены вооружение, специальные средства, бронетехника, служебные автомобили полицейских войск и т.д.

В сопровождении начальника полиции Республики Армения Ваге Казаряна делегация во главе с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури посетила парк Вечности, где посажены именные деревья в честь погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских.


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