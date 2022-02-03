Около 80% госпитализированных ковидных больных заражены штаммом «омикрон»: министр

Симптомы штамма «омикрон» больше похожи на симптомы гриппа - кашель, чихание, повышение температуры, поэтому при наличии таких симптомов необходимо сдавать тест. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами сказала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Конечно, мы замечаем, что болезнь протекает в некоторой степени в более легкой форме. Если бы у нас были такие же цифры в случае со штаммом «дельта», уровень госпитализации был бы намного выше», — сказала Аванесян.

Министр отметила, что средний возраст заболевания составляет 47 лет, наблюдается снижение возраста, а «омикроном» часто болеют дети до 18 лет.

«В настоящее время в наших детских медицинских центрах ведется активная работа по оказанию медицинской помощи пациентам. Детские отделения переполнены. Во многих случаях, когда они обращаются в больницу с другими проблемами, у них обнаруживают штамм «омикрон», — сказала Аванесян.

По словам министра, около 80% госпитализированных ковидных больных на данный момент составляет штамм «омикрон», и понятно, что среди зарегистрированных смертей также есть люди, инфицированные этим штаммом.

«Мы определенно не должны ослаблять нашу бдительность и не относиться легкомысленно к этому штамму», — сказала Аванесян.