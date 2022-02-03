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Убивший жителя Чартар азербайджанский военнослужащий объявлен в розыск

Убивший жителя Чартар азербайджанский военнослужащий объявлен в розыск

Азербайджанский военнослужащий, убивший жителя общины Чартар, объявлен в розыск. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Следственный комитет Арцаха.

3 декабря 2021 года житель общины Чартар Сейран Саркисян (1956 г.р.) пас скот, когда был похищен и убит азербайджанскими военнослужащими. В рамках возбужденного по факту уголовного дела было выяснено, что убийство пастуха совершил военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Рахимзаде Давид Гарибоглу. Убийца объявлен в розыск.


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