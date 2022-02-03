В подразделениях противовоздушной обороны воинской части N прошли теоретические и практические занятия
18:20, 3 Февраль, 2022
В подразделениях противовоздушной обороны воинской части N со 2 по 3 февраля прошли теоретические и практические занятия.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе занятий были проверены и усовершенствованы профессиональные знания и практические навыки состава. Военнослужащие провели операции по обнаружению и установлению координат разведывательных и ударных воздушных аппаратов условного противника.
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