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В подразделениях противовоздушной обороны воинской части N прошли теоретические и практические занятия

В подразделениях противовоздушной обороны воинской части N прошли теоретические и практические занятия

В подразделениях противовоздушной обороны воинской части N со 2 по 3 февраля прошли теоретические и практические занятия.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе занятий были проверены и усовершенствованы профессиональные знания и практические навыки состава. Военнослужащие провели операции по обнаружению и установлению координат разведывательных и ударных воздушных аппаратов условного противника.


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