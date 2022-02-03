Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-02-22

ЕРЕВАН, 3 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 февраля, курс доллара США сократился на 0.22 драмa и составил 482.30 драм. Курс евро сократился на 1.06 драмa и составил 544.28 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.30 драм. Курс британского фунта вырос на 0.33 драмa и составил 653.90 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 46.19 драмa и составила 27967.94 драм. Цена серебра сократилась на 1.72 драмa и составила 353.23 драм. Цена платины сократилась на 100.41 драмa и составила 16080.04 драм.