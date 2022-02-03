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Азиатские индексы - 03-02-22

Азиатские индексы - 03-02-22

ТОКИО, 3 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.06% и составил 27241.31 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.86% и составил 1919.92 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3361.44 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 23802.26 пункта.


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