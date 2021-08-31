Предстоящие на 4 февраля мероприятия
17:38, Февраль 03, 2022
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- 18:20 В подразделениях противовоздушной обороны воинской части N прошли теоретические и практические занятия
- 17:59 Премьер-министр Никол Пашинян принял главу МИД Австрии Александра Шалленберга
- 17:47 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-02-22
- 17:42 Азиатские индексы - 03-02-22
- 17:38 Предстоящие на 4 февраля мероприятия
- 17:22 Зеленский и Эрдоган начали переговоры в Киеве
- 17:14 Глава МИД Армении о демаркации и мерах по созданию механизмов безопасности на границе
- 16:51 Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял представителя “Фонда Конрада Аденауэра” Томаса Шрапеля
- 16:48 Мировые цены на продовольствие выросли в январе
- 16:37 Армянский Патриарх Константинополя приветствовал возобновление прямых рейсов Ереван-Стамбул
- 16:27 Правительство Армении одобрило подписание Соглашения об экономическом сотрудничестве со Словакией
- 16:16 Нубар Афеян и Рубен Варданян призывают объединить усилия и стимулировать развитие науки Армении
- 16:00 Погранстража Польши заявила, что мигранты стали прибывать через Россию
- 15:50 Правительство Армении ратифицировало Соглашение о реадмиссии с Беларусью
- 15:38 Акции АКБА банка можно приобрести на фондовой бирже
- 15:37 Еврокомиссия поддержала предложение Франции создать Совет Шенгена
- 15:14 Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса
- 14:49 В Киеве заявили о готовности к переговорам по Донбассу в Стамбуле
- 14:46 В селе Египатруш будет построен новый горнолыжный комплекс
- 14:39 Бизнесмены придают новый импульс армяно-австрийским отношениям: в Ереване проходит большой бизнес-форум
- 14:28 В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится еще на 3-5 градусов
- 14:23 Армения в ЕАЭС имеет самый высокий экономический рост и самую низкую инфляцию: Ваан Керобян
- 14:14 Россияне смогут получить студенческую визу США в Казахстане, Армении и Сербии
- 13:47 У берегов Нигерии прогремел взрыв на нефтедобывающем судне
- 13:23 Арташес Туманян встречу с Алексеем Оверчуком и Олегом Белозеровым считает результативной
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