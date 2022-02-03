Зеленский и Эрдоган начали переговоры в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу в Киеве с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, как передает Арменпресс, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.

Президент Турции Тайип Эрдоган в четверг прибыл в Киев с визитом. В ходе его визита Украина и Турция могут подписать соглашение о зоне свободной торговли, а также соглашение о строительстве завода Bayraktar по производству беспилотных летательных аппаратов.

"Зеленский начал встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в нашу страну с официальным визитом. Прозвучали государственные гимны двух стран. Президенты осмотрели строй почетного караула и представили членов официальных делегаций Украины и Турции", - говорится в сообщении.

Президенты проведут переговоры, после чего под председательством Зеленского и Эрдогана состоится десятое заседание стратегического совета высокого уровня Украины и Турции. Также запланировано подписание ряда двусторонних документов и встреча президентов со СМИ.

Стороны ранее договаривались завершить переговоры о создании ЗСТ к концу 2016 года, в 2017 году, до конца 2019 года. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.