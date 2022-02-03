Глава МИД Армении о демаркации и мерах по созданию механизмов безопасности на границе 

Республика Армения неоднократно заявляла, что заинтересована в процессе демаркации государственной границы с Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, напомнив о договоренности по этому вопросу, зафиксированной в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана в Сочи.

«Мы на 100% привержены этому заявлению, этому принципу и этому обязательству, которое мы взяли на себя», - подчеркнул Арарат Мирзоян.

Глава МИД также сообщил, что в настоящее время Ереван обсуждает с азербайджанской и российской сторонами меры, которые, по мнению армянской стороны, создадут механизмы безопасности и стабильности на границе. Армянская сторона представила различные предложения по этому вопросу, на что Баку отреагировал отрицательно, но, по словам министра, это непрерывный процесс.