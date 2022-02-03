Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял представителя “Фонда Конрада Аденауэра” Томаса Шрапеля

Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял сегодня руководителя региональной программы Фонда Конрада Аденауэра “Политический диалог. Южный Кавказ” Томаса Шрапеля.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Матевосяна, коснувшись реализуемых Фондом программ в экономической, образовательной и политической сферах, вице-премьер подчеркнул особенно важность программы технологического образования для государственных служащих.

Томас Шрапель поблагодарил вице-премьера за прием и подчеркнул, что преимуществом правительства Армении перед рядом других стран является открытый, прозрачный стиль работы и готовность к реализации программ, направленных на отраслевые реформы.

В ходе встречи стороны также наметили направления расширения сотрудничества в сферах реализации новых технологических образовательных программ для государственных служащих, организации ознакомительных поездок в технологически развитые страны, а также осуществления программ технологического образования для представителей ряда сфер: юристов, врачей, инженеров и др.