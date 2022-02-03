Армянский Патриарх Константинополя приветствовал возобновление прямых рейсов Ереван-Стамбул

3 февраля Армянский Патриарх Константинополя архиепископ Саак Машалян принял председателя Совета директоров авиакомпании «Flyone Armenia» Арама Ананяна и его коллег, прибывших в Стамбул, первым рейсом компании 2 февраля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Константинопольский Армянский Патриархат.

Патриарх Константинопольский Машалян выразил удовлетворение возобновлением прямого авиасообщения между Арменией и Турцией, отметив, что этот шаг горячо приветствуется членами общины. Он выразил надежду, что возобновление авиасообщения станет положительным фактором, способствующим нормальному течению отношений между двумя странами. Патриарх Машалян выразил уверенность, что возможности прямого общения бесценны с точки зрения взаимного признания двух народов и стран.

Председатель Совета директоров авиакомпании «Flyone Armenia» Арам Ананян поблагодарил за теплый прием, отметив, что компания будет выполнять полеты со всей ответственностью и осознанием значения этого дела. Он выразил надежду, что члены армянской общины Турции помогут в их усилиях и смогут получить большую пользу от прямого авиасообщения.

Арам Ананян 3 февраля посетит Национальную клинику Святого Спасителя, чтобы встретиться с Петросом Шириноглу, председателем Попечительского совета больницы, который возглавляет Союз армянских благотворительных организаций Турции. В ходе визита в Организацию черноморского экономического сотрудничества Арам Ананян встретится с представителями местной армянской прессы.

Фото газеты «Жаманак»