Правительство Армении одобрило подписание Соглашения об экономическом сотрудничестве со Словакией

Правительство Армении одобрило предложение подписать Соглашение об экономическом сотрудничестве со Словацкой Республики. Как передает «Арменпресс», это решение принято на очередном заседании правительства 3 февраля.

В проекте отмечается, что Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Словацкой Республики об экономическом сотрудничестве дает возможность развивать и углублять долгосрочные экономические отношения в сферах промышленности, туризма, энергетики, сельского и лесного хозяйства, малого и среднего бизнеса, транспорта, инфраструктур, охраны окружающей среды, информационных и коммуникационных технологий, цифровизации и др.

«Подписание настоящего Соглашения будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран, созданию благоприятных условий для расширения экономических связей, повышению деловой активности, использованию имеющегося потенциала в сфере экономического сотрудничества между двумя странами. Соглашение также предусматривает создание совместной рабочей группы. Соглашение соответствует основным направлениям и целям внешнеэкономической политики, принятым Республика Армения».

На основании изложенного Министерство экономики РА считает целесообразным подписание Соглашения об экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Словацкой Республики.

Соглашение является стандартным экономическим соглашением․ Правительство Республики Армения подписало такие соглашения со многими странами.