Погранстража Польши заявила, что мигранты стали прибывать через Россию

Две трети мигрантов стали прибывать на польско-белорусскую границу якобы через территорию России, заявила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская, передает Арменпресс.

"В этом году мы наблюдаем, что большинство людей, около двух третей (задержанных на границе, – ред.), выезжают из стран происхождения в Россию, чаще всего, в Москву, а затем (направляются, – ред.) в Белоруссию и на границу", – цитирует ее РИА Новости.

Михальская заявила, что в среду были задержаны четыре гражданина Шри-Ланки и три гражданина Йемена. Все они, утверждает она, сначала прилетели в Москву, а затем отправились в Белоруссию.

Осенью 2021 года из-за непрекращающегося потока беженцев из стран Ближнего Востока власти Польши усилили охрану границы с Белоруссией. Аналогичные меры предприняли Латвия и Литва. Страны обвиняли белорусские власти в организации миграционного кризиса, Минск это опровергал.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Польша начала возводить заграждение на границе с Белоруссией.