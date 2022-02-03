Правительство Армении ратифицировало Соглашение о реадмиссии с Беларусью

Правительство Республики Армения ратифицировало Соглашение о реадмиссии с правительством Республики Беларусь. Как передает «Арменпресс», законопроект был принят на очередном заседании правительства 3 февраля.

Соглашение предусматривает принятие совместных, согласованных действий по выявлению и организации возвращения как своих граждан, так и граждан третьих стран, лиц, не имеющих гражданства, нелегально находящихся на территориях сторон.

В соглашении отмечено: «Для возвращения лиц, находящихся на территориях сторон без разрешения, сотрудничеству, существующему между соответствующими органами Республики Армения и Республики Беларусь придать юридическое оформление, установив его соглашением, а протоколом о применении конкретизировать компетентные органы сторон, пункты пересечения границы, перечень документов, порядок, форма, сроки подачи заявлений о реадмиссии и т. д.».

Принятие проекта направлено на обеспечение эффективной организации процессов реадмиссии.