Акции АКБА банка можно приобрести на фондовой бирже

Организациям и юридическим лицам уже доступны акции АКБА банка. В 2021 году банк осуществил публичное размещение 500 000 акций на общую сумму 7,5 млрд драмов.

Акции банка на важнейшей А площадке Армянской фондовой биржи.

«Мы объявили котировку акций АКБА банка на бирже. Сегодня исторический день как для банка, так и для акционеров банка и для делового мира Армении. Мы успешно завершили IPO, т.е. первичный этап публичного предложения, у нас 5 270 акционеров. Последним этапом была котировка на бирже, о ходе которой мы объявили. Я хотел бы, чтобы многие компании последовали нашему примеру, потому что на бирже таких компаний, как наша, должно быть много, должны быть акции открытых акционерных обществ, чтобы мы в целом были интересны иностранным инвесторам. Я думаю, что лучший способ инвестировать в Армению - это приобретать акции на фондовой бирже», - сказал Акоп Андреасян, генеральный директор АКБА банка.

«АКБА банк, можно сказать, банк, привлекший самые широкие слои финансов. Первичное размещение банка заняло несколько недель, было проведено по специальным технологиям, через онлайн-платформу, через их банковскую программу, что за очень короткое время привлекло большое количество инвесторов. Можно сказать, что это успех для армянского рынка капитала. Это единственная компания, которая попыталась завершить свой бизнес не только первичным размещением, но и как банк, как брокер, развить деятельность и активность на вторичном рынке, чтобы и на вторичном рынке были спрос и предложение», - сказал генеральный директор Армянской фондовой биржи Айк Еганян.

Для купли или продажи акций АКБА банка нужно обратиться в любое отделение банка или в брокерскую фирму.

Чтобы узнать больше, посетите сайт: invest.acba.am