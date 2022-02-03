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Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса

Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса

Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса, еще 6,3 миллиона доз произведено на мощностях в стране. Как передает Арменпресс, об этом говорится в материалах ко встрече президентов РФ и Аргентины Альберто Фернандеса и Владимира Путина.

"По состоянию на начало января 2022 года аргентинское правительство получило порядка 21 миллиона доз (из России поступило 14,6 миллиона; на мощностях аргентинской фармацевтической компании Laboratorios Richmond S.A. произведено 6,3 миллиона доз)", - отмечается в документе.

В четверг Фернандес и Путин проведут переговоры в Москве. Лидеры намерены обсудить самый широкий круг вопросов. На повестке дня будут состояние и перспективы развития диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.


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