Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса, еще 6,3 миллиона доз произведено на мощностях в стране. Как передает Арменпресс, об этом говорится в материалах ко встрече президентов РФ и Аргентины Альберто Фернандеса и Владимира Путина.

"По состоянию на начало января 2022 года аргентинское правительство получило порядка 21 миллиона доз (из России поступило 14,6 миллиона; на мощностях аргентинской фармацевтической компании Laboratorios Richmond S.A. произведено 6,3 миллиона доз)", - отмечается в документе.

В четверг Фернандес и Путин проведут переговоры в Москве. Лидеры намерены обсудить самый широкий круг вопросов. На повестке дня будут состояние и перспективы развития диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.