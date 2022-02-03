В селе Египатруш будет построен новый горнолыжный комплекс

Правительство утвердило инвестиционную программу ЗАО «Майлер Маунтайн Резорт», в рамках которой в селе Египатруш общины Апаран Арагацотнской области планируется построить новый горнолыжный комплекс.

Как передает «Арменпресс», министр экономики Ваан Керобян, представляя на заседании правительства инвестиционную программу, заверил, что они сделают все, чтобы в следующем году горнолыжный поселок начал работать. Согласно инвестиционной программе, «Майлер Маунтайн Резорт» в эту программу планирует инвестировать 15 млрд драмов, еще 15 млрд. привлечь от других частных инвесторов.

Строительство комплекса предполагает создание 250 рабочих мест, после завершения программы будет создано 1 500 основных рабочих мест.