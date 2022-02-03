В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится еще на 3-5 градусов

3-го, с 6-го по 8-е февраля на всей территории республики осадков не ожидается. В ночь с 4-го на 5-е февраля будут незначительные осадки.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что в ночь на 4-е февраля температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

С 3-го по 5-е февраля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с. Ветер - западный с порывами до 2-5 м/с.

3-го и 4-го февраля в Арцахе осадков не ожидается.