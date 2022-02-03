У берегов Нигерии прогремел взрыв на нефтедобывающем судне

Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем нигерийской компании Shebah E&P, у берегов Нигерии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Trust со ссылкой на заявление компании.

"Сообщаем о печальном инциденте - пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море Trinity Spirit, расположенный у терминала Укпокити, после взрыва, произошедшего в ранние часы среды. Ведется расследование причины взрыва... На данный момент не сообщается о погибших, но подтверждаем, что на борту судна находилось 10 человек до инцидента", - говорится в заявлении компании, которое цитирует Daily Trust.

По данным агентства Блумберг, судно способно перевозить около двух миллионов баррелей нефти.