Арташес Туманян встречу с Алексеем Оверчуком и Олегом Белозеровым считает результативной

Рабочая группа по восстановлению мегринского участка железной дороги Ерасх-граница Азербайджана приступила к полевой работе и ситуацию оценивает уже на месте. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Создана рабочая группа во главе с советником премьер-министра Арташесом Туманяном, которая уже начнет заниматься выездной работой. Осматриваются территории, места строительных площадок. Рабочая группа для оценки ситуации посетила Ерасх и Мегри», - предствил Пашинян.

Руководитель рабочей группы, советник премьер-министра Арташес Туманян отметил, что по итогам встречи 2 февраля с вице-премьером РА Алексеем Оверчуком и президентом «РЖД» Олегом Белозёровым перспективы работ и дорожная карта уже намечены.

«Рабочая группа начала свою деятельность, состоялось первое заседание, с некоторыми российскими госорганами, с российской стороной уже проводятся предварительные обсуждения по сотрудничеству. Вчерашнее заседание было очень деловым, российская сторона представила свое видение. Мы уже представляем, что нам предстоит делать в ближайшее время, я думаю, если у нас получится, у нас будут результаты», - заключил Арташес Туманян.