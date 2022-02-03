Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 23 664

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 23 664. Скончались 42 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 250 108 случаев заражения, передает Арменпресс.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 8 326 человек, с начала пандемии – 1 038 391. Скончались 15 102.

За сутки сделано 77 584 теста, в том числе 47 972 на антиген и 29 612 ПЦР-тестов.

Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 30,05%, за последние 14 дней – 24,27%, за последние семь дней – 27,36%.

К этому времени в Грузии сделано 2 736 590 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 5 411.

В карантине в данное время находятся 37 человек, в стационарах – 5 723, в ковид-гостиницах – 1 969.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.