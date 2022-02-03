Есть огромный потенциал сотрудничества: австрийские компании интересуются рядом сфер Армении

В рамках рабочего визита в Армению федерального министра Австрийской Республики по европейским и международным делам Александра Шалленберга в Ереване состоялось VIII заседание армяно-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», по итогам межправительственного заседания был подписан протокол, определяющий направления дальнейшего сотрудничества по ряду сфер.

Сопредседатель межправительственной комиссии, заместитель министра экономики Рафаэл Геворгян после заседания сообщил журналистам, что в ходе заседания армяно-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству был обсужден ряд проектов, касающихся армяно-австрийского сотрудничества.

«Для армяно-австрийского двустороннего сотрудничества открываются новые перспективы. В Армении открылся Офис Австрийского агентства развития, а это значит, что в рамках двустороннего сотрудничества будут осуществляться более масштабные программы. На данный момент основная сфера сотрудничества приходится на сферу сельского хозяйства, но есть намерения по расширению сфер сотрудничества», - сказал замминистра.

Сопредседатель межправительственной комиссии с австрийской стороны Флориан Фраушер также видит большой потенциал для развития армяно-австрийских деловых отношений, причем во многих сферах. Одной из них, например, является возобновляемая энергетика, в чем австрийская сторона очень заинтересована. По словам генерального директора по экономическим вопросам, инновациям и международной политике Федерального министерства цифровых технологий, бизнеса и инноваций Австрии, внимание австрийских компаний сосредоточено и на сельском хозяйстве, промышленности и цифровизации.

«Я думаю, что австрийские и армянские компании смогут сотрудничать в этих областях. Есть много и других областей, представляющие большой потенциал. С нами в Армению прибыла большая австрийская делегация. Я вижу огромный потенциал для сотрудничества», - сказал Флориан Фраушер.

2-3 февраля в Армению с рабочим визитом прибыл федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Александр Шалленберг. Визит направлен на дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений, придание им качественно нового импульса. 2 февраля министры иностранных дел Армении и Австрии Мирзоян и Александр Шалленберг присутствовали на официальной церемонии открытия Офиса Австрийского агентства развития.