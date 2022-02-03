Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу продолжающегося наращивания российских войск на границах Украины", - говорится в пресс-релизе.

Оба лидера подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудили дипломатические контакты и подготовку "быстрых и суровых экономических издержек" для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, добавили в Белом доме.

"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды останутся в тесном контакте, в том числе в рамках консультаций с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС", - сказано в пресс-релизе.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.