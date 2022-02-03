Армения установила рекорд по числу зарегистрированных рабочих мест: Никол Пашинян

В декабре 2021 года в Республике Армения было зарегистрировано 659 471 рабочих мест, что является абсолютным рекордом в истории Третьей республики.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«В Республике Армения никогда не было столько зарегистрированных рабочих мест, как в декабре 2021 года. Хочу подчеркнуть, что по сравнению с декабрем 2020 года количество рабочих мест в 2021 году стало больше на 37 629, по сравнению с 2019 годом на 30 758, по сравнению с 2018 годом на 70 977. Хочу подчеркнуть, что никаких цифровых манипуляций быть не может, потому что эти рабочие места зарегистрированы, за эти рабочие места выплачивалась заработная плата», - сказал Никол Пашинян.