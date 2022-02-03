В Арцахе подтвержден 51 новый случай заболевания COVID-19: 4 пациента в крайне тяжелом состоянии

В Арцахе 3 февраля проведено 152 тестов, подтвержден 51 новый случай заражения COVID-19, есть 1 летальный исход.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 20 пациентов. Врачи состояние 4 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 12 - тяжелое. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

В 2022 году для лабораторного выявления COVID-19 в Арцахе обследовано 2 358 граждан, из которых у 295 оказался положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.