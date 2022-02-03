Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума

Товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума - 140 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 миллиардов долларов.

На сайте Кремля опубликована статья президента России для китайского информационного агентства "Синьхуа", передает Арменпресс.

"По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель – 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели – довести объем торговли до 200 миллиардов долларов в год", - написал Путин.

Он также отметил, что реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах.

"В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству – 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство", - добавил президент.