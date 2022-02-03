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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,5

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в четверг в районе филиппинского архипелага Бабуян. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился к северо-западу от муниципалитета Калаян (провинция Кагаян), население которого составляет более 17,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

Специалисты исключили возникновение повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.


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