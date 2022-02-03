Главы МИД Армении и Австрии подписали Совместную декларацию
11:12, 3 Февраль, 2022
На официальной церемонии открытия Офиса Австрийского агентства развития министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и федеральный министр Австрийской Республики по европейским и международным делам Александр Шалленберг подписали Совместную декларацию по рамочной стратегии на 2022-2024 годы австрийского сотрудничества по развитию со странами Восточного партнерства ЕС.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице пресс-секретаря МИД РА в Facebook.
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