Главы МИД Армении и Австрии подписали Совместную декларацию

На официальной церемонии открытия Офиса Австрийского агентства развития министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и федеральный министр Австрийской Республики по европейским и международным делам Александр Шалленберг подписали Совместную декларацию по рамочной стратегии на 2022-2024 годы австрийского сотрудничества по развитию со странами Восточного партнерства ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице пресс-секретаря МИД РА в Facebook.