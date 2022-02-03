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На границе Турции и Греции нашли тела 12 мигрантов

На границе Турции и Греции нашли тела 12 мигрантов

Двенадцать мигрантов замерзли насмерть у границы Турции и Греции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

Турция обвинила греческих пограничников в том, что те заставили группу мигрантов вернуться обратно через границу. Турецкие официальные лица сообщили, что в среду утром было обнаружено 11 тел. Еще один человек был найден с обморожениями и позже скончался в больнице.

Турция обвинила Грецию в насильственном возвращении мигрантов в Турцию, что является незаконным в соответствии с международным правом в области прав человека.

Между тем министр миграции Греции Нотис Митарачи заявил, что "мигранты так и не добрались до границы".


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