Дорожный департамент сообщает, что межгосударственная автодорога Воскепар-Ноемберян временно будет закрыта.

«3 февраля с 10:00 до 11:00 на 40-ом километре межгосударственной автодороги Воскепар-Ноемберян М-16 (М-4), въезд в Ноемберян (М-6) ООО «Левон II» будет проводить работы по удалению камней, в связи с чем, дорога будет закрыта.

За причиненные неудобства приносим свои извинения участникам дорожного движения», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Дорожного департамента.