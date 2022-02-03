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Межгосударственная автодорога Воскепар-Ноемберян временно будет закрыта

Межгосударственная автодорога Воскепар-Ноемберян временно будет закрыта

Дорожный департамент сообщает, что межгосударственная автодорога Воскепар-Ноемберян временно будет закрыта.

«3 февраля с 10:00 до 11:00 на 40-ом километре межгосударственной автодороги Воскепар-Ноемберян М-16 (М-4), въезд в Ноемберян (М-6)  ООО «Левон II» будет проводить работы по удалению камней, в связи с чем, дорога будет закрыта.

За причиненные неудобства приносим свои извинения участникам дорожного движения», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Дорожного департамента.


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