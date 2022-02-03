Европейские индексы - 02-02-22

МОСКВА, 3 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.04% и составил 15613.77 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.22% и составил 7115.27 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 7583.00 пункта, а российский RTSI вырос на 0.43% и составил 1463.90 пункта.