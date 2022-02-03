Цены на цветные металлы - 02-02-22

ЛОНДОН, 3 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.69% и составила 3028.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.90% и составила 9845.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2241.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.02% и составила 22755.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.58% и составила 43300.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.75% и составила 3633.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.