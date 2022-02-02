Глава Минобороны Латвии считает, что республике не грозит война с Россией

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что его стране в настоящее время не угрожает война с Россией, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"В этот момент нам война не угрожает", - передает его слова в среду местный информационный портал "Балтийский голос". "Одновременно нам нужно понять, что ситуация хуже, чем она была год или два назад. Могу успокоить: в ближайшее время не вижу, отчего была бы прямая угроза Латвии. Мы чувствуем себя достаточно сильными, и мы определенно лучше подготовлены, чем в 2014 году, также престиж Латвии и возможности у наших партнеров намного большие", - утверждал он.