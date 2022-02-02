Глава CNN уходит в отставку из-за сокрытия перед начальством факта отношений с коллегой

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил, что покидает свой пост. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте телеканала в среду.

"Сегодня я ухожу в отставку", - цитирует телеканал заявление Цукера.

Уход в отставку он объяснил тем, что своевременно не раскрыл перед начальством факт отношений с коллегой, которые развивались "по обоюдному согласию". Эта информация выяснилась в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо. "От меня требовалось рассказать о них (отношениях - прим. ред.), когда они начались, но я не рассказал. Я ошибся", - указал Цукер в своем обращении к сотрудникам телекомпании.

В феврале прошлого года газета The New York Times сообщила, что Цукер намерен уйти в отставку в конце 2021 года.

55-летний Цукер встал во главе телекомпании в начале 2013 года. До этого он около 25 лет проработал в телекомпании NBC, пройдя путь от рядового сотрудника до главы телеканала.

В начале декабря 2021 года телеведущий Крис Куомо был отстранен на неопределенный срок на время расследования того, что помогал своему брату - бывшему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо - в период разбирательств по делу о домогательствах. Позже пресс-служба телеканала сообщила об увольнении журналиста.