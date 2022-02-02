США и ЕС обсуждают с азиатскими странами поставки газа на случай конфликта на Украине

Представители властей США и ЕС обратились к ряду стран Азии, в частности к Японии, Южной Корее и Индии, с просьбой увеличить поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Запад также вел переговоры по этому поводу с Китаем, но они, согласно источникам, носили ограниченный характер.

В энергетических ведомствах вышеуказанных стран на запрос агентства о комментариях пока не ответили.

Как сообщает Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена пытается договориться о поставках газа в Европу не только с азиатскими странами, но и с Ливией, Египтом, Катаром и Нигерией.

На мировом рынке газа, в отличие от нефтяного рынка, меньше мощностей. В связи с этим министр энергетики Катара, одного из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, во вторник заявил, что никто не сможет обеспечить необходимый Европе объем газа в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы.