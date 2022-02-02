Омбудсмен обратился в Facebook в связи с блокировкой пользователей после публикации фото Монте Мелконяна

Защитник прав человека Армении направил письмо в Facebook в связи с блокировкой страниц пользователей Facebook после публикации фотографий национального героя Армении, героя Арцаха Монте Мелконяна и постов о нем в социальной сети.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата защитника прав человека, в письме особо подчеркнуто, что такая политика Facebook наносит ущерб свободе слова в социальных сетях, особенно в том случае, когда Монте считается образцом патриотизма, добродетели и самоотверженности для нашего народа.

Сотрудники аппарата омбудсмена провели расследование, собрали и отправили в Facebook факты о том, что про Монте говорится в школьных и университетских учебниках.

Сотрудники аппарата защитника прав человека также предоставили доказательства заблокированных или ограниченных учетных записей или страниц.