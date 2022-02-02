Принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявили в Берлине

Страны имеют право свободно выбирать, в какие вступать союзы, но принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя слова российского лидера Владимира Путина.

Накануне Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном напомнил, что украинские власти преследуют цель вернуть Крым, "в том числе, военным путем". В этой связи российский президент задался вопросом: если Украина станет членом НАТО и начнет такие военные операции, "нам что, воевать с блоком НАТО?". Он добавил, что об этом "похоже", никто не подумал.

"В целом каждое государство имеет право просить членства в оборонительном союзе, каждое (государство) свободно в этом и соответствующий союз свободен действовать в этом отношении. Федеральный канцлер (Олаф Шольц) на аналогичный вопрос десять дней назад ответил, что в настоящий момент принятие Украины не стоит на повестке дня", - заявил Хебештрайт на брифинге в среду на просьбу озвучить позицию Берлина после заявлений Путина.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли принятие Украины в НАТО по "французской формуле" - политическое, но не военное членство, - Хебештрайт отметил, что ответ на этот вопрос "подразумевает условием то, что имеет место принятие (в НАТО), но как я только что процитировал, прием Украины НАТО не стоит на повестке дня".