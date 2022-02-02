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Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО: Пентагон

Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО: Пентагон

Ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилили военное присутствие на восточном фланге. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби.

"Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО ", - сказал Кирби, подтвердив сообщения СМИ о планах отправки "в ближайшие дни" американских военных в Европу.


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