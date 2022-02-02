Глава МИД Великобритании в ближайшее время посетит Украину и в Россию

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая отложила визит на Украину и в Россию из-за COVID-19, заявила, что приедет в ближайшее время. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, это следует из сообщения британского МИД по итогам телефонного разговора Трасс с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Министр выразила свое глубокое разочарование тем, что не смогла приехать на Украину на этой неделе, но надеется перенести свой визит в ближайшее время и сказала, что планирует посетить Москву в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Министры Британии и Украины согласились с тем, что европейские союзники и союзники по НАТО должны выступить перед Россией сильным и единым фронтом. Трасс рассказала, как Великобритания возглавляет дипломатическую работу и работу по сдерживанию, в том числе помогает координировать усилия с союзниками, чтобы удержать Россию на дипломатическом пути, а также оказывает оборонную и экономическую поддержку Украине. Оба министра согласились с важностью налаживания Украиной более тесных торговых, инвестиционных, дипломатических связей и связей в области безопасности с Великобританией и, в более широком смысле, с демократическими странами по всему миру.