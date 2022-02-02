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Пентагон допустил отправку сил на Украину

Пентагон допустил отправку сил на Украину

Пентагон не исключил, что дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби.

"Наши силы способны выполнять различные миссии и они будут готовы к ряду различных обстоятельств", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, могут ли направляемые в Европу американские военные быть задействованы в случае проведения эвакуации. Представитель Пентагона подчеркнул, что военные США не будут участвовать в военных операциях на Украине, но отказался приводить дальнейшие подробности их миссии и точные сроки отправки военных в Европу.


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