Главы МИД Армении и Австрии присутствовали на церемонии открытия офиса Австрийского агентства развития

Министры иностранных дел Армении и Австрии Арарат Мирзоян и Александер Шалленберг 2 февраля приняли участие в официальной церемонии открытия офиса Австрийского агентства развития. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мирзоян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

«Поздравляю всех нас с открытием офиса. Хочу отметить, что очень приятно и большая честь для меня присутствовать на этом мероприятии. Конечно, сегодня мы открываем этот офис, но это не первый день и не новость, что в Армении действует Австрийское агентство развития.

Деятельность этого агентства началась в 2013 году и имеет большие, ощутимые достижения, особенно в области зеленого и современного сельского хозяйства. Сегодня многоуважаемый г-н министр Шалленберг стал свидетелем одного из этих результатов.

Но я также хочу отметить, что сегодня мы открываем новую страницу в этих отношениях, в этом сотрудничестве. Думаю, что и армянская сторона, и, с удовольствием должен отметить, и австрийская сторона выразили готовность строить отношения качественно нового типа и осуществить новый объем программ.

С радостью должен отметить, что Армения как страна Восточного партнерства также включена в программу Австрийского сотрудничества в области развития на 2021-2027 годы.

Также должен привести весьма показательные примеры: сегодня, когда мы отмечаем 30-летие установления отношений, мы присутствуем на открытии этого офиса.

Хочу сообщить тем коллегам, которые еще не знают об этом, визит министра Шалленберга сопровождается бизнес-делегацией, завтра у нас состоится армяно-австрийский бизнес-форум. И открытие офиса, бизнес-форум, ряд других мероприятий, которые запланированы, доказывают, и, надеюсь и уверен, что так и будет, что этот визит действительно откроет новую страницу в наших отношениях и придаст им новый стимул.

Еще раз поздравляю всех нас».