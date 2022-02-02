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Белоруссия вводит частичный запрет на железнодорожный транзит из Литвы

Белоруссия вводит частичный запрет на железнодорожный транзит из Литвы

Власти Белоруссии вводят запрет на железнодорожный транзит из Литвы для ряда товаров. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, его слова приводит агентство БелТА.

"Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом", - сказал он. Пресс-секретарь МИД напомнил, что Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты, при этом белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог.

В заявлении МИД Белоруссии говорится, что запрет вступит в силу 7 февраля.

"В целях соблюдения международных правил Республика Беларусь информирует всех заинтересованных за четыре дня до вступления в силу данного решения. Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Белоруссия запрещает транзит нефтепродуктов и удобрений.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог", - говорится в документе.

При этом сообщается, что по территории Белоруссии таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более $1 млрд.

Также отмечается, что Минск со своей стороны выработал все необходимые "логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для страны".

1 февраля премьер-министр Роман Головченко предупредил, что Белоруссия примет меры в ответ на блокировку транзита калия Литвой, они затронут железнодорожный транспорт. По его словам, в этой ситуации Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию, считая, что возможные потери в маржинальности будут компенсированы ростом мировых цен. При этом он не уточнил какой группы товаров они касаются.


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