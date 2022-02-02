Белоруссия вводит частичный запрет на железнодорожный транзит из Литвы

Власти Белоруссии вводят запрет на железнодорожный транзит из Литвы для ряда товаров. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, его слова приводит агентство БелТА.

"Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом", - сказал он. Пресс-секретарь МИД напомнил, что Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты, при этом белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог.

В заявлении МИД Белоруссии говорится, что запрет вступит в силу 7 февраля.

"В целях соблюдения международных правил Республика Беларусь информирует всех заинтересованных за четыре дня до вступления в силу данного решения. Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Белоруссия запрещает транзит нефтепродуктов и удобрений.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог", - говорится в документе.

При этом сообщается, что по территории Белоруссии таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более $1 млрд.

Также отмечается, что Минск со своей стороны выработал все необходимые "логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для страны".

1 февраля премьер-министр Роман Головченко предупредил, что Белоруссия примет меры в ответ на блокировку транзита калия Литвой, они затронут железнодорожный транспорт. По его словам, в этой ситуации Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию, считая, что возможные потери в маржинальности будут компенсированы ростом мировых цен. При этом он не уточнил какой группы товаров они касаются.