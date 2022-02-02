В Белоруссии образовали более 5,5 тыс. участков для голосования на референдуме

Более 5,5 тыс. участков образовано в Белоруссии для голосования на конституционном референдуме. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду Центризбирком республики в своем телеграм-канале.

"В Беларуси образовано 5 510 участков для голосования на республиканском референдуме, который пройдет 27 февраля", - отмечается в сообщении.

По данным ЦИК, наибольшее число участков сформировано в Гомельской и Минской областях - 977 и 929 соответственно, 883 участка в Брестской области, 714 - в Витебской, 707 - в Могилевской, 608 - в Гродненской и 692 - в Минске. В ЦИК также уточнили, что для голосования на референдуме 217 участков образовано в санаториях, профилакториях, больницах и других лечебно-профилактических учреждениях, а также 12 участков в воинских частях.

В ЦИК напомнили, что после образования участков начинается выдвижение представителей в участковые комиссии по референдуму. "В каждую из комиссий войдут от 5 до 19 человек", - пояснили в ЦИК республики.

В соответствии с календарным планом подготовки и проведения референдума, формирование участковых комиссий должно завершится 6 февраля.

В соответствии с указом президента Белоруссии, конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.