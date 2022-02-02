Министр обороны Израиля прибыл с первым официальным визитом в Бахрейн

Министр обороны Израиля Бени Ганц прибыл в среду с первым в истории официальным визитом в Бахрейн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

"Министр обороны Бени Ганц прибыл сегодня во второй половине дня в Манаму, Бахрейн, с официальным визитом", - говорится в заявлении.

Это первый официальный визит главы оборонного ведомства Израиля в страну Персидского залива, отметили в пресс-службе.

В Минобороны указали, что "ожидается, что в ходе визита министр [Ганц] проведет встречи с высокопоставленными представителями оборонного ведомства Бахрейна и руководством королевства". Ганца в поездке сопровождают командующий ВМС Израиля, военный секретарь, директор политического и военно-политического бюро министерства, глава штаба. "Самолет с делегацией стал первым самолетом ВВС Израиля, приземлившимся в Бахрейне", - добавили в пресс-службе.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. До заключения этой трехсторонней сделки, получившей название "Авраамовы соглашения", у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.