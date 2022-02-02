Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу: CNN
19:20, 2 Февраль, 2022
Президент США Джо Байден официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.
По информации телеканала, речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, включая Румынию.
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